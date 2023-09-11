В стране и мире На территории штаб-квартиры СВР в Москве открыли памятник Дзержинскому Игнат Далакян Скульптуру открыл директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: На территории штаб-квартиры Службы внешней разведки в Москве установили скульптуру первого руководителя отечественных органов государственной безопасности Феликса Дзержинского. Установленный памятник представляет собой уменьшенную копию монумента, который располагался в центре Москвы в 1958-1991 годах напротив комплекса зданий КГБ. Торжественная церемония открытия скульптуры на территории штаб-квартиры СВР России состоялась в годовщину со дня рождения Феликса Дзержинского. Открыл памятник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Глава СВР на открытии отметил, что московский скульптор Владимир Иванов проделал кропотливую работу, чтобы максимально воспроизвести образ «рыцаря революции», ранее созданным Вучетичем. Ранее Сергей Нарышкин заявлял о необходимости создания альтернативных принципов мирового порядка. Он отметил, что новый принцип должен быть основан на равноправии всех участников международных отношений. Экспертное мнение и аналитика