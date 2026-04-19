В Крыму арестовали собиравшего данные о дислокации военных агента ГУР

Злоумышленник сам вышел на связь с украинскими спецслужбами.
Тимур Юсупов 22-04-2026 11:05
© Фото: ТРК «Звезда»

В Крыму арестовали агента ГУР (Главное управление разведки) Украины, собиравшего данные о дислокации подразделений Министерства обороны России. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

Согласно имеющейся информации, задержанным оказался житель Волгоградской области 1995 года рождения. Отмечается, что он самостоятельно вышел на связь с украинскими спецслужбами, передав куратору сведения о расположении российских войск на территории Севастополя.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность установленного агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины», - отметили в пресс-службе ФСБ.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Москве агента Киева, который планировал взорвать самодельное устройство у объекта Минобороны России. После теракта он собирался воевать на стороне ВСУ.

#в стране и мире #Крым #ФСБ #ГУР #арест #украинский шпион
