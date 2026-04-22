Операторы БПЛА полка беспилотных систем «Буревестник» подразделений Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Во время разведки на Краматорском направлении был обнаружен дом в частном секторе, где находился личный состав противника. После уточнения координат по цели отработали ударные дроны - здание вместе с находившимися там боевиками ВСУ было поражено.

Позже операторы выявили замаскированную самоходную установку Krab на огневой позиции. Беспилотник нанес точный удар, в результате которого техника была уничтожена. Кадры объективного контроля подтвердили поражение как живой силы, так и артиллерийской установки противника.

Ранее военнослужащие рассказали корреспонденту Владиславу Кустову, как противник пытался защитить Krab маскировочными сетями, однако оператор дрона сумел аккуратно провести аппарат через узкий зазор. Впоследствии установку добили ударами с разных сторон - экипаж пытался спасти технику, но в итоге оставил ее, и САУ была полностью уничтожена.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.