МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроны уничтожили украинскую самоходку Krab в интересах группировки «Юг»

Кадры объективного контроля зафиксировали точное попадание по целям.
22-04-2026 10:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы БПЛА полка беспилотных систем «Буревестник» подразделений Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Во время разведки на Краматорском направлении был обнаружен дом в частном секторе, где находился личный состав противника. После уточнения координат по цели отработали ударные дроны - здание вместе с находившимися там боевиками ВСУ было поражено.

Позже операторы выявили замаскированную самоходную установку Krab на огневой позиции. Беспилотник нанес точный удар, в результате которого техника была уничтожена. Кадры объективного контроля подтвердили поражение как живой силы, так и артиллерийской установки противника.

Ранее военнослужащие рассказали корреспонденту Владиславу Кустову, как противник пытался защитить Krab маскировочными сетями, однако оператор дрона сумел аккуратно провести аппарат через узкий зазор. Впоследствии установку добили ударами с разных сторон - экипаж пытался спасти технику, но в итоге оставил ее, и САУ была полностью уничтожена.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #спецоперация #юг #краб
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 