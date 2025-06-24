Дроновод уничтожил вражескую САУ Krab, филигранно проникнув в узкую щель

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов работает в зоне спецоперации. Он пообщался с российскими операторами беспилотных летательных аппаратов, которые продемонстрировали, какое мастерство потребовалось для уничтожения украинской САУ Krab польского производства.

Неприятель прикрыл самоходку от FPV-дронов сетями. Но опытный оператор приметил узкую щель - она лишь немногом больше самого беспилотника. Но, если действовать аккуратно, можно использовать эту возможность.

«Оператор дрона на оптоволокне филигранно, прямо в небольшую щель между полотнами масксети, залетает внутрь», - прокомментировал корреспондент.

Впоследствии это самоходное артиллерийское орудие, как добавил он, уничтожили ударами с разных сторон. Экипаж пытался тушить свою машину, но в итоге было поздно - боевики разбежались, побросав огнетушители. Krab сожгли.

Ранее сообщалось, что наши FPV-дроны сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении. Удары наносились в зоне ответственности группировки войск «Центр» под Красноармейском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.