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Дроновод уничтожил вражескую САУ Krab, филигранно проникнув в узкую щель

Противник прикрыл самоходку сетками, но оставил совсем небольшое пространство, лишь самую малость крупнее самого дрона. Мастерство оператора на оптоволокне неоспоримо - он воспользовался этой возможностью и поразил цель.
Владислав Кустов 2025-06-24 12:05:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов работает в зоне спецоперации. Он пообщался с российскими операторами беспилотных летательных аппаратов, которые продемонстрировали, какое мастерство потребовалось для уничтожения украинской САУ Krab польского производства. 

Неприятель прикрыл самоходку от FPV-дронов сетями. Но опытный оператор приметил узкую щель - она лишь немногом больше самого беспилотника. Но, если действовать аккуратно, можно использовать эту возможность. 

«Оператор дрона на оптоволокне филигранно, прямо в небольшую щель между полотнами масксети, залетает внутрь», - прокомментировал корреспондент. 

Впоследствии это самоходное артиллерийское орудие, как добавил он, уничтожили ударами с разных сторон. Экипаж пытался тушить свою машину, но в итоге было поздно - боевики разбежались, побросав огнетушители. Krab сожгли.

Ранее сообщалось, что наши FPV-дроны сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении. Удары наносились в зоне ответственности группировки войск «Центр» под Красноармейском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#САУ #наш эксклюзив #краб #FPV-дроны #Дроноводы #беспилотники на оптоволокне
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