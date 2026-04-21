Российские войска в марте и апреле освободили 34 населенных пункта

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в ходе спецоперации в марте-апреле российские войска освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.

«Продолжается выполнение задач специальной военной операции. В течение марта-апреля российскими войсками освобождено 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории», - заявил Валерий Герасимов.

Всего с начала этого года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 квадратных километров территории, добавил Герасимов во время посещения пункта управления «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.