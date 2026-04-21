Российские войска в марте и апреле освободили 34 населенных пункта

Всего с начала года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов.
21-04-2026 07:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в ходе спецоперации в марте-апреле российские войска освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.

«Продолжается выполнение задач специальной военной операции. В течение марта-апреля российскими войсками освобождено 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории», - заявил Валерий Герасимов.

Всего с начала этого года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 квадратных километров территории, добавил Герасимов во время посещения пункта управления «Южной» группировки войск. 

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #валерий герасимов #генштаб вс рф
