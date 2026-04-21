Герасимов: полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики

Освобождение Луганской Народной Республики полностью завершено. Об этом в ходе выступления на пункте управления общевойскового объединения «Южной» группировки объявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По словам первого заместителя министра обороны, с начала 2026 года под контроль России перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 квадратных километров. Территория ЛНР полностью освобождена от сил противника.

Герасимов отметил, что сегодня наступление Объединенной группировки войск ВС РФ ведется на всех направлениях.

Глава Генштаба также заявил, что в ходе спецоперации в марте-апреле российские войска освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.