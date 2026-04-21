Штурмовики взорвали опорники ВСУ «дамскими сумочками» в Запорожской области

Пехота работает во взаимодействии с артиллерией и беспилотниками.
Дима Иванов Анна Цепаева 21-04-2026 06:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В зоне спецоперации группировка «Восток» взяла под огневой контроль трассу, по которой осуществляется снабжение подразделений ВСУ в Запорожской области. На этом участке фронта артиллеристы за два часа уничтожили колонну из 20 единиц техники противника, а штурмовые подразделения применяют инженерные заряды, известные как «дамские сумочки», для уничтожения укрепленных позиций.

Дистанции артиллерийских дуэлей значительно сократились. Если в начале спецоперации расчеты работали на удалении 10-15 километров от линии фронта, то сейчас артиллерия действует всего в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. Это повышает риск ответных ударов, в том числе с использованием дронов, но одновременно увеличивает точность огня.

«Поступила нам задача отразить колонну противника. Дали координаты, мы по ним навелись. Подождали, пока колонна подъедет. Отработали и поразили больше 20 единиц техники за два часа», - рассказал командир батареи с позывным Кювет.

По его словам, противник регулярно атакует позиции и ведет огонь в непосредственной близости от расчетов.

«Бывают и приходы сразу по нам в 200 метрах. Крайний был приход в 50 метрах. Но так как у нас хорошо окопано орудие, противнику не удалось нас поразить, орудия остались целыми и невредимыми», - отметил Кювет.

Артиллерия действует в тесном взаимодействии со штурмовыми подразделениями и беспилотной авиацией. Расчеты БПЛА ежедневно используют значительное количество дронов. Среди них выделяется ударный аппарат «Молния», применяемый для поражения целей, включая укрепленные позиции.

В одном из эпизодов штурмовые подразделения столкнулись с противником в укрепленной позиции.

«Шли по лесополке, увидели опорник. Заскочили туда. Даже не знали, что там были противники. Один постучал к нему в дверь, оттуда началась автоматная очередь. Сразу давай работать туда. Закинули непосредственно мину, так называется - “дамская сумочка”», - сообщил штурмовик с позывным Каспер.

Боевые действия осложняются особенностями местности. Открытые пространства требуют быстрого перемещения, а любые строения могут использоваться как огневые точки. Продвижение осуществляется при поддержке артиллерии и беспилотников.

Подразделения продолжают наступление, ведя боевые действия на нескольких направлениях, уничтожая позиции противника и его резервы.

#артиллерия #бпла #мины #штурмовики #наш эксклюзив #штурм опорников
