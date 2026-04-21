Трое туристов замерзли насмерть в горах Бурятии

Трое туристов погибли в Окинском районе Республики Бурятия при спуске с горы Мунку-Сардык. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

По имеющейся информации, инцидент произошел на туристическом маршруте. Предварительной причиной гибели путешественников считается переохлаждение. Их личности пока что устанавливаются.

На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что спасатели возобновили поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Последние поисковые мероприятия проводились в январе.