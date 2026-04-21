Американская делегация посетила Кубу впервые за 10 лет

Визит американских представителей на Остров Свободы связан с продвижением дипломатических переговоров.
Андрей Юдин 21-04-2026 06:16
© Фото: Jiang Biao, XinHua, Global Look Press

Сотрудники Госдепартамента США встретились с представителями кубинского правительства для продвижения дипломатических переговоров. Об этом сообщил заместитель генерального директора кубинского МИД по связям с США Алехандро Гарсия дель Торо.

Корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер рассказала, что в рамках визита была рассмотрена тема реформ в сферах экономики и управления, необходимых для усиления конкуренции, привлечения иностранных инвестиций и предоставления возможности для развития частного сектора.

По словам Мейер, представители Вашингтона предложили допуск Кубы в систему спутниковой связи Starlink.

Кроме того, она сообщила, что американская сторона обсудила с кубинским правительством компенсацию гражданам и корпорациям США за конфискацию имущества и активов.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил, что страна заинтересована в диалоге с Америкой, если Вашингтон не будет диктовать предварительные условия.

#сша #Куба #переговоры
