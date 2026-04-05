Диас-Канель: переговоры Кубы с США возможны только без предварительных условий

По словам главы государства, Штаты не вправе диктовать Гаване, какие изменения в ее политическую систему ей следует вносить.
Тимур Юсупов 10-04-2026 03:57
© Фото: Jiang Biao, XinHua, Global Look Press

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна заинтересована в диалоге с США только в том случае, если те не будут диктовать никаких предварительных условий. По словам политика, Штаты не вправе диктовать Гаване, какие изменения в ее политическую систему ей следует вносить.

«Мы заинтересованы в диалоге и обсуждении любых тем без каких-либо условий, без требований по изменению нашей политической системы, равно как мы не требуем изменений в американской системе, насчет которой у нас есть свои соображения и сомнения», - отметил лидер страны в интервью телеканалу NBC News.

Диас-Канель также счел важным подчеркнуть, что Куба является суверенным и независимым государством и ее лидеры не могут и не будут избираться Соединенными Штатами. По его мнению, политика Вашингтона привела к тому, что две страны полностью потеряли возможность поддерживать отношения друг с другом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Куба станет его следующей целью после Венесуэлы и Ирана.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Куба #переговоры #Мигель Диас-Канель
