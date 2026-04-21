В посольстве рассказали о состоянии раненного при стрельбе в Мексике россиянина

Туристу оказывается вся необходимая помощь.
Константин Денисов 21-04-2026 05:13
© Фото: CruzRoja_MX, X

Пострадавший при стрельбе в Мексике россиянин идет на поправку, его жизни ничего не угрожает. Об этом рассказал «Звезде» консул при посольстве РФ в Мексике Яков Федоров.

Он добавил, что сотрудники диппредставительства навестили раненного мужчину в больнице.

«Пуля прошла по касательной, задев мягкие ткани ноги, угроза жизни отсутствует. Мужчине оказывается весь комплекс необходимой медицинской помощи. Прогнозы врачей благоприятные. Ожидается, что семейная пара в скором времени сможет продолжить свою поездку и затем вернуться домой», - сказал Федоров.

Он добавил, что пострадавшим оказался уроженец Петербурга, который в момент нападения находился в Теутиуакане вместе со своей супругой. Она не пострадала. Посольство продолжает внимательно следить за ситуацией.

Инцидент произошел на территории археологической пирамиды Луны. Неизвестный открыл огонь по людям и убил туристку из Канады. Еще 13 человек пострадали. Нападавший покончил с собой на месте.

#мексика #пострадавшие #наш эксклюзив #Посольство РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
