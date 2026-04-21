Россиянин получил ранение во время стрельбы на пирамидах в Мексике

Во время стрельбы в древнем городе Теотиуакан россиянин получил ранение, сообщил секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда.

«Есть четверо раненых: двое граждан Колумбии, один россиянин и одна канадка», — сообщил он в видео, опубликованном изданием Reforma в X.

На территории археологической пирамиды Луны в Теотиуакане неизвестный открыл огонь и убил канадскую туристку. Во время стрельбы еще пострадало семь человек. Сам нападавший покончил с собой. Прибывшие на место инцидента силовики изъяли оружие и выясняют мотивы стрелка.

Древний город Теотиуакан является одним из популярных мест, которые посещают туристы. Он расположен в 50 километрах от Мехико.