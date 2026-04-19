Эксперт опроверг версию тотальной слежки при новых правилах денежных переводов

Новые правила денежных переводов не имеют цели установить тотальный контроль над движением денежных средств физических лиц. Об этом в беседе с RT рассказал президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

По его словам, таким образом государство хочет просто исключить случаи получения серых доходов и уклонения от уплаты налогов.

«Сегодня под контроль подпадают сделки с недвижимостью и автомобилями, и если человек не декларирует доход, то налоговая запрашивает подтверждающие документы. Новые меры - это логичное продолжение этой практики, просто на более технологичном уровне», - пояснил эксперт.

Он напомнил, что под подозрение будут попадать в основном те граждане, поступление денежных средств которым носит регулярный характер, а общая сумма дохода в год превышает порог в 2,4 млн рублей.

Ранее финансист Марина Новикова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала будущий законопроект, согласно которому банки будут обмениваться информацией о переводах россиян с ФНС в режиме онлайн.