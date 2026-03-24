Финансист: законопроект о переводах не позволит скрыть серые доходы

Финансист Марина Новикова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала будущий законопроект, согласно которому банки будут обмениваться информацией о переводах россиян с ФНС в режиме онлайн.

«Ключевое изменение - это введение ИНН как основного идентификатора всех операций. То есть пришел в банк, и ты обязан предоставить свой ИНН, и по этому ИНН у тебя будут взаимосвязаны все твои банковские счета и карты. И поэтому банки будут обязаны привязывать к этому номеру не только счета, но и сами переводы, что позволит налоговой видеть целостную картину движения денежных средств конкретного человека», - пояснила эксперт.

По ее словам, под подозрения попадут те переводы, которые привязаны к определенной дате, имеют одинаковую сумму, а также подписаны как плата за определенные услуги. Новикова подчеркнула, что нововведения никак не отразятся на разовых переводах от физлица физлицу. Важна именно регулярность и идентичность суммы.

«В интернете также распространяется совет о том, что если получать деньги на кредитную карту, то это скроет доход, так как будет расцениваться как погашение долга. Я считаю, что это иллюзия безопасности. Антифронт-система банков сейчас анализирует не тип счета, кредитный или дебетовый, а поведенческие факторы, то есть количество контрагентов, частоту, регулярность и прочее», - добавила специалист.

Чтобы не стать жертвой нового закона, Новикова предложила легализовать деятельность в качестве самозанятого или ИП, а также платить налоги со всех поступлений. Она указала на то, что в случае обнаружения несанкционированного дохода он все равно будет обложен налогом, а также штрафом, размер которого составит от 20% до 40% от суммы задолженности.