Мелони неудачно попыталась оправдать вторжение США в Иран

По словам премьера Италии, дипломатия между Тегераном и Вашингтоном якобы потерпела неудачу.
Глеб Владовский 09-03-2026 07:33
© Фото: napolipress Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министра Италии Джорджу Мелони уличили во лжи из-за ее слов о нападении США на Иран. Об этом сообщил 360.ru.

В интервью телеканалу Rete 4 она заявила, что дипломатия между Тегераном и Вашингтоном якобы провалилась. Затем Мелони попыталась  «отмазаться», аргументировав это тем, что Италии не было за столом переговоров.

«На самом деле, не было достаточно возможностей для достижения соглашения», - сказала политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет очень сильный удар по Ирану. Американский лидер предупредил, что в ходе этой атаки будут уничтожены целые районы и улицы за «плохое поведение» Тегерана.

#в стране и мире #сша #Иран #Джорджа Мелони
