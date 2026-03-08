Мелони неудачно попыталась оправдать вторжение США в Иран

Премьер-министра Италии Джорджу Мелони уличили во лжи из-за ее слов о нападении США на Иран. Об этом сообщил 360.ru.

В интервью телеканалу Rete 4 она заявила, что дипломатия между Тегераном и Вашингтоном якобы провалилась. Затем Мелони попыталась «отмазаться», аргументировав это тем, что Италии не было за столом переговоров.

«На самом деле, не было достаточно возможностей для достижения соглашения», - сказала политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет очень сильный удар по Ирану. Американский лидер предупредил, что в ходе этой атаки будут уничтожены целые районы и улицы за «плохое поведение» Тегерана.