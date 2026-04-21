Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение киевским формированиям возле нескольких населенных пунктов в ДНР, в том чисел рядом с Белицким. В этом городе сейчас работают наши штурмовики. Серьезные бои идут севернее Гришино. С юга наши бойцы наступают на Краматорск и Славянск. Активно движутся вперед. В то же время для успешного продвижения бойцов необходим надежный тыл в виде квалифицированной медицинской помощи.

На опубликованных кадрах видно, как раненого аккуратно занесли в полевой медпункт. Военврач 3-го батальона 177 полка морской пехоты группировки «Центр» провел осмотр, проверил первичную перевязку, обработал раны и, конечно, подбодрил бойца.

Военнослужащий с позывным Рэмбо родом из Хакасии получил ранение руки и ноги в районе Родинского на Добропольском направлении. Он мотоциклист из группы эвакуации соседнего подразделения. Больше километра шел пешком на адреналине. Причем это уже пятое его ранение.

«Выполнял задачу, ехал за раненым и подорвался на магнитной мине. Я дошел до союзников, вот до вот этого батальона, до полка. Ноги отказали, они приняли, оказали первую необходимую помощь, напоили, накормили», - рассказал боец.

Первую помощь боевому товарищу оказали морпехи с позывными Шар и Богомол. По словам бойцов, вывозивших раненого с передовой, от более тяжелых ранений парня спасла экипировка.

«Спасла его аптечка. Можно сказать, что она в любом случае спасает: либо ты ей воспользуешься, либо сбоку у тебя висит. Он наехал на магнитку: она отработала, и все осколки пришли в аптечку, броню зацепило. Благодаря ей, он остался живой», - рассказал боец группы снабжения и эвакуации с позывным Герц.

Военные врачи оказывают помощь воинам, которые сейчас участвуют в битве за Доброполье. Серьезные бои ведутся севернее Гришино. Столкновения сместились в пределы Васильевки и Новоалександровки, где зафиксированы тактические успехи.

Наши штурмовики активны в Белицком, а также в направлении Водянского и Шевченко. Не стихают упорные бои в районе Нового Донбасса. Инициатива полностью у российской армии. ВСУ несут тяжелые потери и вынуждены экстренно перебрасывать силы.