Трамп призвал освободить приговоренных к казни в Иране восемь женщин

Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти освободить восемь женщин, приговоренных к смертной казни. Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях.

«Я был бы чрезвычайно признателен за освобождение этих женщин. Я уверен, что они с уважением отнесутся к вашему решению. Прошу вас, не причиняйте им вреда!» - говорится в публикации.

Глава государства отметил, что это решение могло бы стать «отличным началом переговоров». Кроме того, он призвал не причинять осужденным вреда.

Ранее сообщалось, что Трамп напомнил о сроках окончания режима прекращения огня между США и Ираном. Американский лидер отмечал, что если не удастся заключить сделку, то военные действия будут возобновлены.