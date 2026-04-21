Трамп призвал освободить приговоренных к казни в Иране восемь женщин

Американский лидер назвал этот шаг «отличным началом переговоров».
Глеб Владовский 21-04-2026 18:20
© Фото: Пресс-служба президента Азербайджана, РИА Новости

Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти освободить восемь женщин, приговоренных к смертной казни. Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях.

«Я был бы чрезвычайно признателен за освобождение этих женщин. Я уверен, что они с уважением отнесутся к вашему решению. Прошу вас, не причиняйте им вреда!» - говорится в публикации.

Глава государства отметил, что это решение могло бы стать «отличным началом переговоров». Кроме того, он призвал не причинять осужденным вреда.

Ранее сообщалось, что Трамп напомнил о сроках окончания режима прекращения огня между США и Ираном. Американский лидер отмечал, что если не удастся заключить сделку, то военные действия будут возобновлены.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Иран #Смертная казнь
