МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Роскачестве объяснили, как добиться пересчета за услуги ЖКХ

Сотрудники объяснили , что первым делом следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей или ресурсоснабжающей компании.
Дарья Неяскина 11-04-2026 08:15
© Фото: Bulkin Sergeynews.ru, Global Look Press

В Роскачестве рассказали, что добиться пересчета коммунальных платежей можно в том случае, если документально подтвердить факт некачественной услуги. Об этом они поделились с РИА Новости.

Сотрудники объяснили, что первым делом следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей или ресурсоснабжающей компании. Также важно зафиксировать сам факт нарушения, запомнить номер заявки, время обращения и фамилию диспетчера. После этого обычно проводится проверка, по итогам которой составляется акт — именно он становится главным основанием для пересчета.

«Именно наличие такого акта или иных объективных доказательств (показания приборов учета с фиксацией параметров качества) может стать основой для досудебной претензии», - пояснили в ведомстве.

Если сотрудники управляющей компании игнорируют требования или отказываются делать перерасчет в установленный срок, собственник вправе пожаловаться в государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. При систематических нарушениях или бездействии должностных лиц возможна также прокурорская проверка. В Роскачестве также отметили, что когда все досудебные способы исчерпаны, граждане могут обращаться в суд. Иск позволяет требовать не только пересчета стоимости услуг, но и выплаты неустойки, а также компенсации морального ущерба.

Отмечается, что определить некачественную услугу можно по очевидным признакам: чуть теплые батареи зимой, слабая струя воды, скачки электрического напряжения, из-за которых ломается техника, или вода, не соответствующая санитарным нормам по химическому составу.

Ранее в Роскачестве рассказали о том, что квитанции об оплате услуг ЖКХ следует сохранять около трех лет. В случае, если компания начнет добавлять начисления и потребует возврата средств, существование таких документов будет считаться доказательством оплаты.

#в стране и мире #ЖКХ #роскачество #Коммунальные услуги
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 