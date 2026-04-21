Шойгу предрек катастрофу при захвате Украиной складов в Приднестровье

Если Украина попытается захватить склады боеприпасов в районе Колбасны в Приднестровье, это приведет к катастрофе. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», - приводит его слова «Комсомольская правда».

Он также напомнил, что в Колбасне боеприпасы складируются еще со времен Советского Союза. У многих снарядов уже истек срок хранения, что делает их опасными при перемещении и разборке. Поэтому сейчас речь должна идти об их утилизации.

