МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу предрек катастрофу при захвате Украиной складов в Приднестровье

Шойгу напомнил, что боеприпасы закладывались в регионе еще со времен Советского Союза.
Глеб Владовский 21-04-2026 20:02
© Фото: РИА Новости

Если Украина попытается захватить склады боеприпасов в районе Колбасны в Приднестровье, это приведет к катастрофе. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», - приводит его слова «Комсомольская правда».

Он также напомнил, что в Колбасне боеприпасы складируются еще со времен Советского Союза. У многих снарядов уже истек срок хранения, что делает их опасными при перемещении и разборке. Поэтому сейчас речь должна идти об их утилизации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва знает, чем закончится конфликт на Украине. По словам главы государства, боевые действия всегда остаются сложными и опасными, однако Россия продолжит двигаться к поставленным целям.

#в стране и мире #Катастрофа #Сергей Шойгу #Украина #Приднестровье #склад боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 