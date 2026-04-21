Борт с российскими заложниками из Мали приземлился в Подмосковье

Самолет с сотрудниками российской геологоразведочной компании, взятыми в заложники в Нигере в 2024 году и освобожденными военнослужащими «Африканского корпуса» на территории Мали, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Один из заложников, Олег Грет, имеет российское гражданство, а второй, Юрий Юров, - украинское. Уточняется, что Грет родился в 1962 году, а Юров - в 1970-м.

Ранее в МО РФ сообщали, что оба сильно истощены, а также имеют многочисленные заболевания. В Москве им предстоят лечение и реабилитация.

Геологи были захвачены террористической группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» в июле 2024 года. Руководство российской геологоразведочной компании поблагодарило военнослужащих и Минобороны России за освобождение своих сотрудников.