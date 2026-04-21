МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Борт с российскими заложниками из Мали приземлился в Подмосковье

Двух сотрудников российской геологоразведочной компании освободили военнослужащие «Африканского корпуса».
Тимур Шерзад 21-04-2026 18:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Самолет с сотрудниками российской геологоразведочной компании, взятыми в заложники в Нигере в 2024 году и освобожденными военнослужащими «Африканского корпуса» на территории Мали, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает корреспондент «Звезды». 

Один из заложников, Олег Грет, имеет российское гражданство, а второй, Юрий Юров, - украинское. Уточняется, что Грет родился в 1962 году, а Юров - в 1970-м.

Ранее в МО РФ сообщали, что оба сильно истощены, а также имеют многочисленные заболевания. В Москве им предстоят лечение и реабилитация. 

Геологи были захвачены террористической группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» в июле 2024 года. Руководство российской геологоразведочной компании поблагодарило военнослужащих и Минобороны России за освобождение своих сотрудников.

#наш эксклюзив #африканский корпус #Олег Грет #Юрий Юров
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 