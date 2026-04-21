МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силы «Африканского корпуса» освободили двух заложников в Мали

Освобожденных доставят в Москву самолетом военно-транспортной авиации для лечения и реабилитации.
21-04-2026 16:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Силы «Африканского корпуса» провели специальную операцию на территории Республики Мали и освободили двух заложников. Об этом сообщает Минобороны России. 

Уточняется, что военнослужащие российского «Африканского корпуса» освободили сотрудников российской геологоразведочной компании. Это гражданин РФ Олег Грет 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их в июле 2024-го на территории Нигера захватила террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

Российские медики провели первичное обследование освобожденных в госпитале «Африканского корпуса». В его результате были выявлены многочисленные заболевания и сильное физическое истощение.

В российском оборонном ведомстве отметили, что освобожденных заложников доставят самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию. Также отмечено, что руководство российской компании выразило благодарность военнослужащим «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за освобождение своих сотрудников.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #заложники #Республика Мали #африканский корпус #Олег Грет #Юрий Юров
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 