Путин поручил помочь жителям Дагестана, чьи дома пострадали от наводнений

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо оказать содействие в восстановлении домов жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Путин добавил, что помощь должна быть оказана даже строениям, построенным без должного оформления.

«Но люди это сами построили. У них ничего другого, кроме того, что построено даже с нарушением нормативных документов, нет», - отметил президент.

Он также добавил, что в будущем надо сделать все возможное, чтобы оформление было своевременным. Но делать вид, что Россия ни при чем - нельзя.

Ранее Министерство труда и социального обеспечения Дагестана начало выплачивать денежные компенсации пострадавшим от паводков. Первоначальные выплаты - это 15 675 рублей, дальше муниципальные образования будут оценивать ущерб имуществу, каждому домовладению, и начнутся другие меры поддержки.