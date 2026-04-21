Путин поручил помочь жителям Дагестана, чьи дома пострадали от наводнений

Президент отметил, что сделать вид, что Россия ни при чем, и не помочь - нельзя.
Вероника Левшина 21-04-2026 16:36
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо оказать содействие в восстановлении домов жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Путин добавил, что помощь должна быть оказана даже строениям, построенным без должного оформления.

«Но люди это сами построили. У них ничего другого, кроме того, что построено даже с нарушением нормативных документов, нет», - отметил президент.

Он также добавил, что в будущем надо сделать все возможное, чтобы оформление было своевременным. Но делать вид, что Россия ни при чем - нельзя.

Ранее Министерство труда и социального обеспечения Дагестана начало выплачивать денежные компенсации пострадавшим от паводков. Первоначальные выплаты - это 15 675 рублей, дальше муниципальные образования будут оценивать ущерб имуществу, каждому домовладению, и начнутся другие меры поддержки.

#в стране и мире #Путин #Дагестан #помощь #пострадавшие #Наводнения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
