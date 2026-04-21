Борт МЧС России вывез из Ливана более 70 россиян и членов их семей

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в ливанский Бейрут более 27 тонн гуманитарного груза, а на обратном пути заберет россиян. В Москву прилетят 73 гражданина РФ, в том числе 33 ребенка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

«Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел из Бейрута в Москву с гражданами РФ и членами их семей, пожелавшими покинуть зону военного конфликта», - уточнили в ведомстве.

Во время полета за здоровьем и психологическим состоянием эвакуированных следят врачи отряда «Центроспас» и психологи из специализированного центра экстренной психологической помощи МЧС России.

В министерстве также подчеркнули, что вывоз людей организован по поручению президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что в начале ноября 2024 года началась первая крупная волна эвакуации. По распоряжению президента России Владимира Путина МЧС РФ организовало вывоз соотечественников из опасной зоны.

В ходе этой миссии самолет Ил-76 доставил в Ливан 20 тонн гуманитарного груза, включая предметы первой необходимости и медикаменты. Обратным рейсом борт забрал 100 российских граждан, многие из которых были с маленькими детьми. В первую очередь вывезли тех, чьи дома были разрушены. Эвакуация проводилась в координации с МИД РФ и российским посольством в Ливане. Приземлившихся в Домодедово людей встречали родственники и сотрудники МЧС.