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Эвакуированные из Ливана россияне рассказали о бомбежках ЦАХАЛ

Накануне наших сограждан на Родину доставил самолет Ил-76 МЧС России.
Андрей Лазарев 2024-11-06 10:38:56
© Фото: Bilal Jawich, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Сейчас израильская армия ведет ожесточенные бои на юге Ливана. Там, по сообщению местных властей, из-за ударов ЦАХАЛ погибли около 3 000 человек. Страну покидают все, кто имеет такую возможность. По распоряжению российского президента Владимира Путина из опасной зоны МЧС РФ эвакуирует наших соотечественников.

Вчера в Домодедово приземлился Ил-76, с борта которого на родную землю сошли 100 граждан РФ. Многие прибыли с маленькими детьми. Люди признаются, что устали, но рады оказаться дома. Прибывших из Ливана встречали родственники и сотрудники МЧС.

«Мы убегали, когда нас бомбили. То есть под бомбежками мы убегали. Мы ехали на север, в Библос. Там безопасно. Но все равно вся безопасность относительная», - рассказывает прилетевшая россиянка.

У многих в Ливане еще остались родственники. Поэтому по прибытии людям важно было позвонить и сообщить, что они в безопасности, а также узнать обстановку.

Эвакуацию организовали в координации с Министерством иностранных дел РФ и российским посольством в Ливане. В первую очередь вывезли тех, чьи дома разрушены.

«Бомбежки, все горит вокруг. Бензина нет, электричества нет, воды нет, питьевой нет, лекарств нет, магазины пустые», - говорит наша соотечественница, проживавшая в Триполи.

Перед тем как забрать россиян, Ил-76 доставил в Ливан 20 тонн гуманитарного груза. Борт приземлился в аэропорту Бейрута накануне утром. Наша страна передала предметы первой необходимости и медикаменты.

#Ил-76 #МЧС #Бейрут #ливан #эвакуация #наш эксклюзив #борт
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