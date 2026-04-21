Путин заявил, что зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается

Президент России отметил, что ситуация в приграничных регионах остается непростой, и нужно создавать условия, чтобы люди там оставались.
Тимур Шерзад 21-04-2026 15:53
Президент России Владимир Путин заявил, что создание зоны безопасности на границе с Украиной будет продолжаться, пока есть угроза приграничным регионам. Он отметил, что сегодня создание этой зоны на сопредельной территории - постепенный процесс. 

«Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов», - подчеркнул президент в ходе встречи с представителями муниципального сообщества. 

Также Путин сказал, что надо проводить мероприятия, способствующие тому, чтобы жители Курской области и других пострадавших регионов оставались на родной земле или возвращались туда. Владимир Путин добавил, что он уже обсуждал это с правительством и что разговор на эту тему не был последним.

Президент России заметил, что надо не только воссоздавать утраченное, но и развивать территории дальше. При этом он назвал помощь пострадавшим долгом властей.

Также на этой встрече Владимир Путин заявил, что ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность муниципальных властей. Он подчеркнул, что их опыт важен для реализации проектов, полезных обществу.

