В Польше оштрафовали компанию за экспорт люксовых авто в РФ

В Польше оштрафовали компанию на 20 миллионов злотых (около 417 миллионов рублей) за экспорт автомобилей класса люкс на рынок России, несмотря на санкции Евросоюза. Об этом сообщило Национальное налоговое управление страны.

Известно, что фирма работала в Малопольском воеводстве и управлялась гражданами Белоруссии. С 2022 по 2023 год компания закупала дорогие автомобили престижных марок в странах Западной Европы и экспортировала их через Польшу, Литву и Белоруссию в Россию. Всего перевезли более 100 автомобилей на сумму более 49 миллионов злотых (более миллиарда рублей).

«Это один из крупнейших случаев подобного рода в Польше и явный сигнал о том, что нарушение международных санкций влечет за собой серьезные последствия», - говорится в заявлении.

Отмечается, что руководители фирмы действовали сознательно и преднамеренно.

Ранее Минпромторг РФ расширил перечень машин, облагаемых налогом на роскошь. В списке находятся 305 моделей стоимостью 10-15 миллионов рублей и 268 моделей по цене свыше 15 миллионов рублей.