Путин: ветераны СВО способны повысить эффективность муниципальных властей

Президент России Владимир Путин заявил, что ветераны специальной военной операции могут сыграть важную роль в повышении эффективности работы муниципальной власти. Об этом он сказал на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

«Сегодня на передовую муниципального служения с боевой передовой приходят ветераны специальной военной операции. Их готовность принимать ответственные решения способна повысить эффективность власти муниципального уровня», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что возвращающиеся к мирной жизни уже включаются в работу на местах и занимают различные должности. Он отметил, что такие люди обладают опытом принятия ответственных решений и активно помогают как своим сослуживцам, так и их семьям, в том числе тем, кто получил ранения или потерял близких.

Путин подчеркнул, что опыт ветеранов востребован при реализации общественно значимых проектов. В этой связи он напомнил о федеральной программе «Время героев» и аналогичных региональных инициативах, которые направлены на подготовку новых управленческих кадров. По его мнению, благодаря этим программам в системе местного самоуправления появится больше руководителей, понимающих запросы граждан.

Также президент напомнил, что осенью в России пройдут выборы депутатов Государственной думы, в которых впервые примут участие жители новых регионов. Он отметил, что избирательная кампания пройдет в непростых условиях, и выразил уверенность, что попытки давления и дестабилизации будут пресечены, а граждане поддержат конструктивные политические инициативы.

На встрече с членами обновленного ЦИК Путин подчеркнул, что сильная и дееспособная власть может формироваться только через конкурентные демократические выборы. По его словам, этот механизм остается ключевым и в текущих условиях приобретает особую значимость.