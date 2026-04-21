RT: гендиректор «Эксмо» задержан по делу о пропаганде ЛГБТ*

В Москве сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении издательства «Эксмо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Следственные действия проводятся в настоящее время по нескольким адресам в издательстве "Эксмо"», - говорится в материале.

Отмечается, что холдинг заподозрили в попытках распространить ЛГБТ*-литературу среди несовершеннолетних. Ведется работа по установлению лиц, причастных к разработке этих методов. Кроме того, гендиректор издательства Евгений Капьев находится в статусе подозреваемого, в настоящее время он задержан, пишет RT.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.