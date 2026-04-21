RT: гендиректор «Эксмо» задержан по делу о пропаганде ЛГБТ*

Холдинг заподозрили в попытке распространения ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних.
Глеб Владовский 21-04-2026 15:29
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

В Москве сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении издательства «Эксмо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Следственные действия проводятся в настоящее время по нескольким адресам в издательстве "Эксмо"», - говорится в материале.

Отмечается, что холдинг заподозрили в попытках распространить ЛГБТ*-литературу среди несовершеннолетних. Ведется работа по установлению лиц, причастных к разработке этих методов. Кроме того, гендиректор издательства Евгений Капьев находится в статусе подозреваемого, в настоящее время он задержан, пишет RT.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации. 

#в стране и мире #подозрение #пропаганда ЛГБТ #эксмо #Евгений Капьев
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
