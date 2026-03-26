МОК запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях

Теперь всех спортсменок обяжут сдавать анализы на наличие мужских хромосом.
Тимур Юсупов 26-03-2026 19:19
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел свою политику в отношении женского спорта и запретил участие в соответствующих соревнованиях трансгендерам*. Как сказано в сообщении на официальном сайте организации, теперь допуск к соответствующим состязаниям будут иметь только биологические женщины.

В связи с несколькими громкими скандалами, вызванными участием в Олимпийских играх сменивших пол мужчин, отныне все спортсменки, желающие принять участие в соревнованиях, будут обязаны пройти тест на наличие гена SRY - ключевой составляющей Y-хромосомы, отвечающей за развитие организма по мужскому типу. В МОК отметили, что анализы необходимо будет сдать всего один раз, если только результаты исследования не покажутся специалистам ошибочными.

«Как бывшая спортсменка, я искренне верю в право всех олимпийцев участвовать в честных соревнованиях. Политика, которую мы объявили, основывается на научных данных и разработана при участии медицинских экспертов. На Олимпийских играх для победы может быть достаточно даже малейшего преимущества. Будет абсолютно несправедливо, если биологические мужчины продолжат соревноваться с женщинами. А в некоторых видах спорта это еще и опасно», - заявила президент МОК Кирсти Ковентри.

Ранее Пентагон утвердил новые правила, ограничивающие возможности трансгендерных военнослужащих оспорить увольнение из рядов вооруженных сил. Более того, военное министерство США обязало граждан, сменивших пол, являться на комиссии по рассмотрению увольнений в форме, соответствующей полу, указанному при рождении.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации. 

#Спорт #Олимпиада #ЛГБТ #МОК #трансгендеры #олимпийский комитет #международный олимпийский комитет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
