МОК запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел свою политику в отношении женского спорта и запретил участие в соответствующих соревнованиях трансгендерам*. Как сказано в сообщении на официальном сайте организации, теперь допуск к соответствующим состязаниям будут иметь только биологические женщины.

В связи с несколькими громкими скандалами, вызванными участием в Олимпийских играх сменивших пол мужчин, отныне все спортсменки, желающие принять участие в соревнованиях, будут обязаны пройти тест на наличие гена SRY - ключевой составляющей Y-хромосомы, отвечающей за развитие организма по мужскому типу. В МОК отметили, что анализы необходимо будет сдать всего один раз, если только результаты исследования не покажутся специалистам ошибочными.

«Как бывшая спортсменка, я искренне верю в право всех олимпийцев участвовать в честных соревнованиях. Политика, которую мы объявили, основывается на научных данных и разработана при участии медицинских экспертов. На Олимпийских играх для победы может быть достаточно даже малейшего преимущества. Будет абсолютно несправедливо, если биологические мужчины продолжат соревноваться с женщинами. А в некоторых видах спорта это еще и опасно», - заявила президент МОК Кирсти Ковентри.

Ранее Пентагон утвердил новые правила, ограничивающие возможности трансгендерных военнослужащих оспорить увольнение из рядов вооруженных сил. Более того, военное министерство США обязало граждан, сменивших пол, являться на комиссии по рассмотрению увольнений в форме, соответствующей полу, указанному при рождении.

