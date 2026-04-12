Axios: США предложили Ирану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана

Иранская сторона в ответ предложила рассмотреть более меньший срок моратория.
Виктория Бокий 13-04-2026 20:48
© Фото: Sascha Steinach, via www.imago-iwww.imago-images.de, Globallookpress

США на переговорах с Ираном в Пакистане предложили Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. Об этом сообщает Axios.

Как пишет издание, иранская сторона в ответ на это предложила более короткий срок моратория. Источники не сообщают точный срок, но характеризуют его как «однозначно» меньший, чем 20 лет.

Авторы статьи подчеркивают, что разногласия вокруг ядерной программы Ирана остаются ключевым камнем преткновения для достижения договоренностей. В частности, конфликт сторон касается готовности Тегерана отказаться от обогащения урана, а также его накопленных запасов.

Ранее CNN передавал, что администрация президента США Дональда Трампа оказалась в тупике после провалившихся в минувшие выходные переговоров с иранской стороной в Исламабаде. Отмечалось, что после того, как Соединенные Штаты не смогли добиться от Ирана принятия всех их требований, у Вашингтона остались лишь «непривлекательные варианты».

#Пакистан #Уран #сша #Иран #переговоры #мораторий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
