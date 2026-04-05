В России впервые родились однояйцевые четверняшки

В Петербурге впервые в России родилась монохориальная (однояйцевая) четверня. На свет появились четыре девочки-близняшки. Об этом сообщается в официальной группе ВКонтакте родильного дома №17.

В роддоме это событие назвали «чудом в четвертой степени». Уточняется, что роды состоялись на сроке 32 недели.

«В медицине рождение четверни - это всегда событие экстра-класса, требующее ювелирной точности, колоссальной выдержки и слаженной работы огромной команды», - говорится в публикации роддома.

Согласно статистике случай рождения «однояйцевой» четверни - 1 на 15,5 миллионов родов. В России подобных прецедентов не зафиксировано.

Операцию, ставшую «экзаменом» на профессионализм, провел главврач роддома профессор Антон Михайлов. Ему ассистировали ведущие специалисты. Как сообщили в роддоме, в операционной находилась целая «армия спасения»: бригада анестезиологов-реаниматологов, опытные операционные медсестры и акушерки.

Подчеркивается, что особая роль легла на плечи неонатальной службы. Каждую из четырех близняшек сразу после рождения принимали неонатологи и неонатальные сестры, для обеспечения малышкам максимально бережного ухода и поддержки с первых секунд жизни.

По словам медиков, показатели у младенцев прекрасные - 1400 г и 38 см, 1570 г и 41 см, 1640 г и 41 см, 1360 г и 37 см. В публикации отмечается, что это отличный результат для 32-й недели беременности. Он стал возможен благодаря правильной тактике ухода за мамой в дородовом отделении и мастерству врачей.

Особенностями редчайшей монохориальной беременности является спонтанное деление, когда все дети - однополые. У них абсолютно одинаковая ДНК, группа крови и внешность. К рискам относят, что из-за высокой нагрузки на организм матери роды часто происходят раньше срока, обычно около 28–32 недель, требуя работы большой бригады медиков-специалистов.

Сообщалось, что в июле 2020 четверо близнецов появились у москвички, это были три мальчика и одна девочка. Тогда уточнялось, что это была естественная беременность, специалисты Центра планирования семьи и репродукции вели будущую маму с момента зачатия до родоразрешения, после чего женщине было проведено плановое кесарево сечение. На свет новорожденные появились весом от 1 790 до 1 990 граммов. Отмечалось, что по мировой медицинской статистике, подобное встречается редко - одна беременность на 700 тысяч.