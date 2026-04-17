Рублев обыграл Махача и вышел в полуфинал АТР-500 в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира АТР-500 в Барселоне. Право за выход в 1/2 турнира россиянин оспаривал в матче против чеха Томаша Махача. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. За выход в финал Рублев в поспорит с сербом Хамадом Меджедовичем, сообщает «Чемпионат».

Для Андрея это четвертый в сезоне выход в полуфинал на турнире АТР. Три предыдущих раза произошли на состязаниях в Дубае, Дохе и Гонконге. Тогда он проиграл все полуфинальные матчи.

Напомним, Андрей Рублев занимает 15 место в мировом рейтинге. Среди россиян он третий в списке. На его счету 17 титулов АТР. Турнир в Барселоне с призовым фондом €2,95 млн завершится 19 апреля. Тогда же станет ясно, продлится ли для Рублева серия проигранных полуфиналов или наконец он возьмет 18 трофей.

Ранее Андрей Рублев в матче первого круга турнира АТР-500 в Монте-Карло обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша. На это ему понадобилось чуть больше полутора часов. Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу россиянина, который четыре раза подал навылет.