МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рублев обыграл Махача и вышел в полуфинал АТР-500 в Барселоне

За выход в финал Андрей Рублев поспорит с сербом Хамадом Меджедовичем.
Ян Брацкий 17-04-2026 19:32
© Фото: PsnewZ Keystone Press Agency Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира АТР-500 в Барселоне. Право за выход в 1/2 турнира россиянин оспаривал в матче против чеха Томаша Махача. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. За выход в финал Рублев в поспорит с сербом Хамадом Меджедовичем, сообщает «Чемпионат».

Для Андрея это четвертый в сезоне выход в полуфинал на турнире АТР. Три предыдущих раза произошли на состязаниях в Дубае, Дохе и Гонконге. Тогда он проиграл все полуфинальные матчи.

Напомним, Андрей Рублев занимает 15 место в мировом рейтинге. Среди россиян он третий в списке. На его счету 17 титулов АТР. Турнир в Барселоне с призовым фондом €2,95 млн завершится 19 апреля. Тогда же станет ясно, продлится ли для Рублева серия проигранных полуфиналов или наконец он возьмет 18 трофей.

Ранее Андрей Рублев в матче первого круга турнира АТР-500 в Монте-Карло обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша. На это ему понадобилось чуть больше полутора часов. Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу россиянина, который четыре раза подал навылет.

#Спорт #Барселона #теннис #Рублев #АТР-500
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 