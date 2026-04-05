«Ураган» разнес укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области

Удар по цели наносили военнослужащие группировки войск «Днепр».
06-04-2026 05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Днепр» нанес удар по позициям ВСУ в Запорожской области, уничтожив опорный пункт и скопление пехоты врага. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

Артиллеристы из 58-й гвардейской общевойсковой армии работают в районе города Орехов - их ежедневные удары по противнику обеспечивают прикрытие и поддержку продвижения штурмовых групп ВС РФ.

Данные о местонахождении опорника врага наши бойцы получили благодаря разведывательным подразделениям и расчетам войск беспилотных систем. Взаимодействие с ними позволяет не только обнаруживать цели, но и уничтожать их с минимальным расходом боеприпасов.

После получения данных расчет «Урагана» быстро развернул боевую машину и отработал по целям реактивными снарядами. Враг потерял вплоть до целого отделения своих боевиков. После выполнения задачи артиллеристы оперативно покинули позицию и убыли в тыл для перезарядки.

Ранее расчеты боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Восток» уничтожили личный состав и ангары с техникой ВСУ на Запорожском направлении. Противник оборудовал укрытия в сельской застройке, а также спрятал технику в промышленных ангарах на окраине.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #артиллерия #ураган #РСЗО #уничтожение ВСУ
