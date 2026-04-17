С воскресенья в Москву придет похолодание

Понижение температуры ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщила в беседе с aif.ru главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, 19 апреля днем ожидается +7...+9 градусов. В начале недели похолодает до +6 градусов днем. Ночью столбик термометра будет опускаться до 0...-2 градусов.

«В Москву действительно придет похолодание», - сказала Позднякова.

По поводу осадков она объяснила, что в ночное время может быть смешанная фаза - дождь с мелкой крупой или с мокрым снегом. Пока сложно сказать, в каком количестве выпадут осадки. Но синоптики ожидают их в ночь на 20 и 21 апреля. Позднякова отметила, что разные модели показывают разное количество осадков, точные данные в настоящий момент назвать сложно.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что снег накроет столичный регион в ближайший понедельник. По его прогнозам, ожидается от 2 до 5 см осадков. Виной этому арктическое вторжение. Ночные температуры в Москве и области упадут до значений около нуля, местами подморозит, на дорогах образуется гололедица.

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков в разговоре со «Звездой» предупредил о переменчивой погоде на этой неделе. По его словам, идет вынос тепла с территории Пакистана через Узбекистан и Астрахань. С юго-востока постепенно приходит тепло. Высокое давление возникло между Москвой и Петербургом. Он полагает, что ночь на воскресенье будет самой теплой - до +10 градусов.