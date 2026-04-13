В Росгидромете предупредили москвичей о переменчивой погоде в ближайшие дни

Наступившая рабочая пятидневка порадует жителей столичного региона теплом. Об этом «Звезде» рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. По его прогнозам, температура будет на 1,5-2 градуса выше климатической нормы за счет антициклона. Однако возможны кратковременные дожди.

«Идет вынос тепла с территории Пакистана через Узбекистан и Астрахань. С юга-востока тепло постепенно приходит. Плюс высокое давление между Москвой и Санкт-Петербургом. Антициклон будет на нас влиять завтра и послезавтра. Выпадет до двух-трех миллиметров осадков», - предупредил Цыганков.

В середине недели циклон утратит силу и атмосферное давление начнет расти, уточнил эксперт. Почти всю неделю будет наблюдаться облачная с прояснениями погода и небольшие дожди.

«К четвергу ветер повернет на восток. Температура составит плюс 2-4 градуса. В низинах по области до минус 1. Дальше уже плюс 2-7 градусов и в ночь на воскресенье до + 10. Это самая теплая ночь. Днем будет 10-12 градусов выше ноля. Солнышко выглянет и потеплеет до 17 градусов», - констатировал синоптик.

Уходя на работу все же лучше взять с собой зонт, предупредил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Всему виной приближающийся с Каспийского моря циклон, который принесет осадки в столичный регион. В Волгоградской области, например, из-за него выпадет более половины месячной нормы осадков.