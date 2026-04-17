WSJ узнала о попытке внука Кастро передать Трампу письмо

Внук кубинского лидера Рауля Кастро пытался передать письмо президенту США Дональду Трампу с предложениями об экономическом сотрудничестве и снятии санкций, минуя дипломатические каналы. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. На роль курьера был выбран один из крупных бизнесменов с Острова Свободы, его задержали в Майами на таможне.

«Внук кубинского лидера Рауля Кастро предпринял необычную попытку быть услышанным президентом Трампом, подбив состоятельного гаванского предпринимателя попытаться лично доставить письмо в Белый дом на прошлой неделе в обход стандартных дипломатических каналов», - говорится в материале.

Сообщается, что изъятое у гонца письмо было оформлено как дипломатическая нота и скреплено официальной печатью. Текст послания говорил о желании Гаваны работать со Штатами сообща и о готовности кубинских властей к возможному вторжению со стороны официального Вашингтона. В Белом доме получение письма внука Кастро не подтвердили.

Отношения США и Кубы переживают очередной виток напряженности. Из Вашингтона ранее звучали угрозы морской блокады и военной операции. В Пентагоне назвали подобные слухи спекуляциями на гипотетические темы. Министерство войны США планирует ряд мер на случай непредвиденных обстоятельств, признали в Пентагоне, но только и всего. Окончательное решение за президентом Дональдом Трампом, констатировали военные.

На Кубе испытывать судьбу не стали. Вооруженные силы страны начали подготовку к вероятной агрессии со стороны Штатов. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио. По его словам, Гавана до последнего верит, что Вашингтон не будет нападать, но было бы наивно не готовиться ни к чему, глядя на происходящее в мире.