ВС Кубы ведут подготовку к возможному вторжению США

ВС Кубы готовятся к возможной агрессии со стороны США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио.

По его словам, Гавана до последнего верит, что Вашингтон не будет нападать. Фернандес де Коссио отметил, что его страна была бы наивной, если бы не готовилась ни к чему, глядя на то, что происходит в мире.

«Наши военные всегда готовы, на самом деле они ведут подготовку в последние дни к возможности военной агрессии. Мы были бы наивными, если бы не делали это, глядя на то, что происходит в мире. Мы по-настоящему надеемся, что этого (вторжения США. – Прим. ред.) не произойдет», - сказал замминистра иностранных дел Кубы.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель пообещал решительное сопротивление при любой агрессии. Он напомнил, что Соединенные Штаты регулярно высказывают угрозы в адрес Кубы и планируют насильственное свержение конституционного строя страны.