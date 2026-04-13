МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Мста» разрушила укрепления ВСУ на Добропольском направлении

Корректировка стрельбы осуществлялась в режиме реального времени операторами войск беспилотных систем, что обеспечило высокую точность поражения.
13-04-2026 16:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Центр» нанесли удары по укреплениям и складу боеприпасов ВСУ на Добропольском направлении СВО. Об этом сообщило Минобороны России.

Артиллеристы гвардейской мотострелковой бригады «Неудержимые» получили данные о целях от подразделений беспилотной разведки, которые обнаружили район сосредоточения противника и место хранения боеприпасов. После этого расчеты оперативно заняли позиции, навели орудия и открыли огонь на дальности более 15 километров.

Операторы дронов вели корректировку прямо в ходе стрельбы, что позволило точно накрыть цели. В результате удара укрепления были разрушены, а склад с боеприпасами уничтожен.

Артиллерийские подразделения 35-й гвардейской мотострелковой бригады продолжают поддерживать штурмовые группы, помогая им продвигаться вперед на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Мста-С #ариллерия
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 