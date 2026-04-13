«Мста» разрушила укрепления ВСУ на Добропольском направлении

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Центр» нанесли удары по укреплениям и складу боеприпасов ВСУ на Добропольском направлении СВО. Об этом сообщило Минобороны России.

Артиллеристы гвардейской мотострелковой бригады «Неудержимые» получили данные о целях от подразделений беспилотной разведки, которые обнаружили район сосредоточения противника и место хранения боеприпасов. После этого расчеты оперативно заняли позиции, навели орудия и открыли огонь на дальности более 15 километров.

Операторы дронов вели корректировку прямо в ходе стрельбы, что позволило точно накрыть цели. В результате удара укрепления были разрушены, а склад с боеприпасами уничтожен.

Артиллерийские подразделения 35-й гвардейской мотострелковой бригады продолжают поддерживать штурмовые группы, помогая им продвигаться вперед на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.