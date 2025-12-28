На ЗАЭС возобновили работу одной из высоковольтных линий

На Запорожской атомной электростанции возобновили работу одной из высоковольтных линий. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.

«На ЗАЭС возобновлена работа высоковольтной линии «Ферросплавная-1», - цитирует заявление Life.

Отмечается, что в ремонте принимали участие специалисты из компании «Россети». Кроме того, ход работ был под наблюдением инспекторов МАГАТЭ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не обстреливала территорию Запорожской АЭС. Американский лидер также обратил внимание на хорошее техническое состояние станции.