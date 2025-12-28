МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На ЗАЭС возобновили работу одной из высоковольтных линий

Ремонт проводился в присутствии инспекторов МАГАТЭ.
Глеб Владовский 30-12-2026 00:46
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции возобновили работу одной из высоковольтных линий. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.

«На ЗАЭС возобновлена работа высоковольтной линии «Ферросплавная-1», - цитирует заявление Life.

Отмечается, что в ремонте принимали участие специалисты из компании «Россети». Кроме того, ход работ был под наблюдением инспекторов МАГАТЭ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не обстреливала территорию Запорожской АЭС. Американский лидер также обратил внимание на хорошее техническое состояние станции.

#в стране и мире #МАГАТЭ #Запорожская АЭС #высоковольтная линия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 