Мошенники начали рассылать письма от лица ФНС

Мошенники начали рассылать россиянам письма под видом представителей Федеральной налоговой службы о якобы взломе личного кабинета налогоплательщика. Об этом сообщили РИА Новости.

В письме говорится, что у пользователя якобы зафиксирован вход с нового устройства, и система обнаружила выгрузку документов. Также утверждается, что человеку необходимо обратиться в отдел оперативного контроля.

В ФНС РФ напомнили, что ведомство не просит личные данные. Кроме того, не требует перевести деньги на карту или пройти по ссылке, а также продиктовать код.

Ранее стало известно, что злоумышленники все чаще используют QR-коды для кражи денег у россиян. Аферисты раскладывают по почтовым ящикам фальшивые квитанции за жилищно-коммунальные услуги или штрафы.

Помимо этого, они распространяют в мессендержах и электронной почте сообщения якобы от различных организаций с просьбой оплатить начисления. Специалисты связывают такой рост востребованности схемы с ужесточением банковского контроля за телефонными переводами.