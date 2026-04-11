Россиян предупредили о росте мошенничества с поддельными QR- кодами

Злоумышленники все чаще используют QR-коды для кражи денег у россиян. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на аналитиков.

Доля граждан, которые сталкивались с такими схемами, за последний год увеличилась с 11 до 18 процентов. Аферисты раскладывают по почтовым ящикам фальшивые квитанции за жилищно-коммунальные услуги или штрафы. Помимо этого, они распространяют в мессендержах и электронной почте сообщения якобы от различных организаций с просьбой оплатить начисления. Около 12% опрошенных признались, что переходили по подобным ссылкам и пытались произвести платеж.

Специалисты связывают такой рост востребованности схемы с ужесточением банковского контроля за телефонными переводами. QR- коды дают возможность обойти проверки, поскольку не требуют звонков, а сами документы выглядят правдоподобно.

Вдобавок отмечены случаи распространения фальшивых объявлений о прямых трансляциях религиозных служб накануне праздников.

