Россиян предупредили о росте мошенничества с поддельными QR- кодами

Специалисты связывают такой рост востребованности схемы с ужесточением банковского контроля за телефонными переводами.
Дарья Неяскина 11-04-2026 13:27
© Фото: Aloisio MauricioKeystone Press Agency Global Look Press

Злоумышленники все чаще  используют QR-коды для кражи денег у россиян. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на аналитиков. 

Доля граждан, которые сталкивались с такими схемами, за последний год увеличилась с 11 до 18 процентов. Аферисты раскладывают по почтовым ящикам фальшивые квитанции за жилищно-коммунальные услуги или штрафы. Помимо этого, они распространяют в мессендержах и электронной почте сообщения якобы от различных организаций с просьбой оплатить начисления. Около 12% опрошенных признались, что переходили по подобным ссылкам и пытались произвести платеж.

Специалисты связывают такой рост востребованности схемы с ужесточением банковского контроля за телефонными переводами. QR- коды дают возможность обойти проверки, поскольку не требуют звонков, а сами документы выглядят правдоподобно.

Вдобавок отмечены случаи распространения фальшивых объявлений о прямых трансляциях религиозных служб накануне праздников.

Ранее жителям России рассказали о новой уловке мошенников, связанной с пасхальными поздравлениями. Аферисты отправляют файл с откр

#в стране и мире #Мошенники #квитанции #киберпреступники #QR-коды
