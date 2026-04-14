Каллас: в ЕС не понимают действий США в Ормузском проливе

В ЕС нет четкого понимания, что именно США делают в Ормузском проливе. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Не совсем ясно, какие именно действия предпринимают США», - сказала она.

С ее слов, основной принцип должен быть четким. ЕС не должен признавать законными «никакие сборы или налоги» за использование маршрутов, которые всегда были открыты для всех.

Она отметила, что блокирование прохода через эту водную артерию судов с энергоносителями и удобрениями «причиняет серьезные страдания остальному миру». Поэтому «эти пути должны оставаться открытыми».

Каллас добавила, что Европа совместно с другими странами готова задействовать свои возможности для обеспечения судоходства в Ормузском проливе. Однако они готовы это сделать только «после завершения боевых действий».

Газета The Times ранее сообщила, что страны ЕС готовы на любое «наказание» от Вашингтона, лишь бы США не вышли из НАТО. По информации издания, во время беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте глава Белого дома Дональд Трамп был зол и пообещал наказать тех членов альянса, которые отказались помогать Вашингтону на Ближнем Востоке.