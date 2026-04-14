МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Каллас: в ЕС не понимают действий США в Ормузском проливе

По словам главы европейской дипломатии, Евросоюз не должен признавать законными «никакие сборы или налоги» за использование маршрутов, которые всегда были открыты для всех.
Дарья Ситникова 14-04-2026 03:14
© Фото: Sebastian Christoph Gollnow, dpa, Global Look Press

В ЕС нет четкого понимания, что именно США делают в Ормузском проливе. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Не совсем ясно, какие именно действия предпринимают США», - сказала она.

С ее слов, основной принцип должен быть четким. ЕС не должен признавать законными «никакие сборы или налоги» за использование маршрутов, которые всегда были открыты для всех.

Она отметила, что блокирование прохода через эту водную артерию судов с энергоносителями и удобрениями «причиняет серьезные страдания остальному миру». Поэтому «эти пути должны оставаться открытыми».

Каллас добавила, что Европа совместно с другими странами готова задействовать свои возможности для обеспечения судоходства в Ормузском проливе. Однако они готовы это сделать только «после завершения боевых действий».

Газета The Times ранее сообщила, что страны ЕС готовы на любое «наказание» от Вашингтона, лишь бы США не вышли из НАТО. По информации издания, во время беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте глава Белого дома Дональд Трамп был зол и пообещал наказать тех членов альянса, которые отказались помогать Вашингтону на Ближнем Востоке.

#сша #ЕС #конфликт #Иран #Ормузский пролив #кая каллас
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 