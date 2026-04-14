На побережье Франции выбросило более 45 тысяч птиц тупиков

На Атлантическое побережье Франции выбросило более 45 тысяч птиц тупиков за три месяца, что редко для страны. Об этом сообщила радиостанция Ici, ссылаясь на данные местной «Лиги защиты птиц».

«С 19 декабря 2025 года по 17 марта 2026 года было обнаружено 45 014 мертвых или живых атлантических тупиков, выброшенных на берег», - сказано в материале.

Известно, что тупики составляют 96% от общего числа птиц, собранных зимой на Атлантическом побережье Франции. По словам руководителя подразделения LPO, отвечающего за птиц и морских млекопитающих, Камиль Робер, в гибели птиц этой зимой существенно сыграли роль сильные штормы.

Он отметил, что массовые случаи выбрасывания тупиков на берег редки для этой страны. Робер рассказал, что подобное явление наблюдалось в 2014 году, когда погибли примерно 50 тысяч таких птиц.

На севере черноморского побережья Болгарии ранее зафиксировали массовую гибель буревестников и дельфинов. Животных и птиц обнаружили на пляжах в районе города Шабла. Известно, что найдено более 300 тел средиземноморских буревестников и девять дельфинов.