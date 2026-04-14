МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На побережье Франции выбросило более 45 тысяч птиц тупиков

Тупики составляют 96% от общего числа птиц, собранных зимой на Атлантическом побережье Франции.
Дарья Ситникова 14-04-2026 03:49
© Фото: Marcus Siebert, imageBROKER.com, Global Look Press

На Атлантическое побережье Франции выбросило более 45 тысяч птиц тупиков за три месяца, что редко для страны. Об этом сообщила радиостанция Ici, ссылаясь на данные местной «Лиги защиты птиц».

«С 19 декабря 2025 года по 17 марта 2026 года было обнаружено 45 014 мертвых или живых атлантических тупиков, выброшенных на берег», - сказано в материале.

Известно, что тупики составляют 96% от общего числа птиц, собранных зимой на Атлантическом побережье Франции. По словам руководителя подразделения LPO, отвечающего за птиц и морских млекопитающих, Камиль Робер, в гибели птиц этой зимой существенно сыграли роль сильные штормы.

Он отметил, что массовые случаи выбрасывания тупиков на берег редки для этой страны. Робер рассказал, что подобное явление наблюдалось в 2014 году, когда погибли примерно 50 тысяч таких птиц.

На севере черноморского побережья Болгарии ранее зафиксировали массовую гибель буревестников и дельфинов. Животных и птиц обнаружили на пляжах в районе города Шабла. Известно, что найдено более 300 тел средиземноморских буревестников и девять дельфинов.

#Франция #гибель #птица #тупик #атлантическое побережье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 