В Болгарии зафиксировали массовую гибель буревестников и дельфинов

В Болгарии погибли более 300 буревестников и девять дельфинов.
Дарья Ситникова 22-03-2026 01:11
© Фото: Andrey Nekrasov, imageBROKER.com, Global Look Press

На севере черноморского побережья Болгарии зафиксирована массовая гибель буревестников и дельфинов. Об этом сообщило болгарское национальное телевидение.

Животных и птиц обнаружили на пляжах в районе города Шабла. Известно, что найдено более 300 тел средиземноморских буревестников и девять дельфинов, пишет RT.

И буревестники, и дельфины относятся к охраняемым видам, защита которых имеет приоритет на международном уровне. На данный момент ведется расследование.

Специалисты проводят исследование и отбор проб, чтобы установить причины произошедшего. Подобный случай стал первым за последние 20 лет.

Ранее на берегу Каспия обнаружили туши 112 мертвых тюленей. Как сообщили в департаменте экологии Мангистауской области Казахстана, такое явление, к сожалению, не является редким на побережье Каспия. По одной из версий, это происходит из-за вирусов гриппа птиц.

#Болгария #гибель #дельфины #буревестники
