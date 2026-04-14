Вэнс: США достигли своих целей в Иране и могут завершать военную операцию

Администрация США полагает, что цели военной операции против Ирана достигнуты, теперь можно переходить к завершению этого конфликта. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда наши цели достигнуты. Мы можем начать сворачивать это», - сказал он в телекомпании Fox News.

Вэнс добавил, что предпочел бы завершить конфликт успешными переговорами. Он объяснил, что США настаивают на том, чтобы Иран в перспективе передал им весь свой обогащенный уран.

Портал Axios ранее сообщил, что США на переговорах с Ираном предложили Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. По информации издания, в ответ на это иранская сторона предложила более короткий срок.

Авторы статьи подчеркнули, что разногласия вокруг ядерной программы Ирана остаются ключевым камнем преткновения для достижения договоренностей. В частности, конфликт сторон касается готовности Тегерана отказаться от обогащения урана, а также его накопленных запасов.