«КАМАЗ-мастер» заявил о нацеленности на победу в ралли «Такла-Макан»

Протяженность ралли «Такла-Макан» около 8 000 километров, часть трассы проходит по пустыне Гоби.
Ян Брацкий 14-04-2026 18:38
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Команда «КАМАЗ-мастер» нацелена на победу в международном ралли «Такла-Макан». Об этом заявил ее руководитель Эдуард Николаев. Гонка по бездорожью стартует 16 мая в Китае и финиширует 3 июня в Казахстане. Протяженность трассы около 8 000 километров, и проходит она в том числе по пустыне Гоби.

«Главная задача команды на сегодня  - это участие в международной гонке "Такла-Макан". Для нас это очень важный и интересный вызов. Эта гонка схожа с "Дакаром", а по количеству дней она его даже превосходит», - признался руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

Ранее команда «КАМАЗ-мастер», побеждавшая на ралли «Дакар» 19 раз, не стала подписывать анкету Международной автомобильной федерации с осуждением специальной военной операции на Украине. Автогонщики сочли документ политическим. В такой непростой ситуации выбор команды очевиден, подчеркнули они в своем заявлении.

Отказываются от участия в гонках не только команды, но и гонщики-одиночки. Так, мотоциклистка Анастасия Нифонтова исключила для себя возможность участвовать в гонках под эгидой федерации по той же причине. Документ, который ей предложили подписать, содержал пункты осуждения СВО.

#"КАМАЗ-мастер" #Дакар #Такла-Макан #автогонка
