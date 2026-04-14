«КАМАЗ-мастер» заявил о нацеленности на победу в ралли «Такла-Макан»

Команда «КАМАЗ-мастер» нацелена на победу в международном ралли «Такла-Макан». Об этом заявил ее руководитель Эдуард Николаев. Гонка по бездорожью стартует 16 мая в Китае и финиширует 3 июня в Казахстане. Протяженность трассы около 8 000 километров, и проходит она в том числе по пустыне Гоби.

«Главная задача команды на сегодня - это участие в международной гонке "Такла-Макан". Для нас это очень важный и интересный вызов. Эта гонка схожа с "Дакаром", а по количеству дней она его даже превосходит», - признался руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

Ранее команда «КАМАЗ-мастер», побеждавшая на ралли «Дакар» 19 раз, не стала подписывать анкету Международной автомобильной федерации с осуждением специальной военной операции на Украине. Автогонщики сочли документ политическим. В такой непростой ситуации выбор команды очевиден, подчеркнули они в своем заявлении.

Отказываются от участия в гонках не только команды, но и гонщики-одиночки. Так, мотоциклистка Анастасия Нифонтова исключила для себя возможность участвовать в гонках под эгидой федерации по той же причине. Документ, который ей предложили подписать, содержал пункты осуждения СВО.