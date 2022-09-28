Спорт Спорт Спорт

«КАМАЗ-мастер» не примет участия в ралли «Дакар» из-за отказа подписать бумагу с осуждением СВО

Анастасия Бобылева
12:03 28.09.2022
«Дакар» пройдет с 31 декабря этого года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии, однако уже без российской команды.
«КАМАЗ-мастер» не примет участия в ралли «Дакар» из-за отказа подписать бумагу с осуждением СВО
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Команда «КАМАЗ-мастер», побеждавшая на ралли «Дакар» 19 раз, не стала подписывать анкету Международной автомобильной федерации (FIA), в которой осуждается специальная военная операция на Украине. Эта анкета позволила бы спортсменам принять участие в гонке 2023 года, но они отказались от этой возможности.

«По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях. Наш выбор очевиден - мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации», - приводит сообщение команды РИА Новости.

Соревнование пройдет с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии. Однако победившая в прошлом году российская команда участия не примет.

Подобный инцидент случился и с российской мотогонщицей Анастасией Нифонтовой, которая отказалась от участия в ралли. Она рассказала, что бумага, которую она должна была подписать, содержала «несколько откровенно политических пунктов», в числе которых обязанность поддержать Автомобильную федерацию Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:27 В стране и мире
Глава ЛНР обратился к Путину с просьбой рассмотреть присоединение республики к РФ
12:04 В стране и мире
Видео
«Впереди - большое будущее»: как подвели итоги референдума в ЛНР
11:00 В стране и мире
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина
10:18 Армия
Видео
Атомные подлодки «Новосибирск» и «Князь Олег» прибыли на Камчатку
09:22 В стране и мире
МИД РФ: США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах
Популярное
Видео
Пулеметы, автоматы и БМП: кадры боевой подготовки мобилизованных в Хабаровском крае
Видео
Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.