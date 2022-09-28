«КАМАЗ-мастер» не примет участия в ралли «Дакар» из-за отказа подписать бумагу с осуждением СВО
Команда «КАМАЗ-мастер», побеждавшая на ралли «Дакар» 19 раз, не стала подписывать анкету Международной автомобильной федерации (FIA), в которой осуждается специальная военная операция на Украине. Эта анкета позволила бы спортсменам принять участие в гонке 2023 года, но они отказались от этой возможности.
«По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях. Наш выбор очевиден - мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации», - приводит сообщение команды РИА Новости.
Соревнование пройдет с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии. Однако победившая в прошлом году российская команда участия не примет.
Подобный инцидент случился и с российской мотогонщицей Анастасией Нифонтовой, которая отказалась от участия в ралли. Она рассказала, что бумага, которую она должна была подписать, содержала «несколько откровенно политических пунктов», в числе которых обязанность поддержать Автомобильную федерацию Украины.