Суд Варшавы принял решение об экстрадиции Бутягина на Украину

Защита археолога уверена, что экстрадиция - это прямая угроза жизни и здоровью Александра Бутягина.
Виктория Бокий 18-03-2026 14:58
© Фото: Telegram/kotovayanora

Окружной суд Варшавы принял решение об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщил его адвокат Адам Доманьский.

«Украина добивается выдачи Бутягина по ч. 4 ст. 298 УК Украины: “Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объекта культурного наследия, совершенное с целью поиска движимых предметов, происходящих из объектов археологического наследия”», - говорится в сообщении адвоката в его Telegram-канале.

Защита археолога уверена, что экстрадиция для Бутягина - это не только риск несправедливого суда, но и прямая угроза его жизни и здоровью, если его поместят в украинский СИЗО.

Кроме того, процесс на Украине может не соответствовать стандартам справедливого суда. Вопрос о виновности российского ученого будет решаться без проведения элементарных следственных действий.

Решение против Бутягина вынес судья Дариуш Любовский, которого ранее уволили с должности из-за утраты доверия и сомнений в его беспристрастности в политических делах. Это еще один факт, указывающий на несправедливость в принятии решений по отношению к ученому.

Адвокат Доманьский, говоря о дальнейших действиях, подчеркивает, что вердикт суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции. Сторона защиты будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции.

Известно, что материалы дела описывают только факт проведения раскопок без разрешения Украины. Это, согласно уголовному кодексу данной страны, не предусматривает лишения свободы и не является экстрадиционным преступлением.

В январе 2026 года временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш в разговоре со «Звездой» предположил, что Бутягина могут выдать Украине. Он также поделился мнением, что задержание россиянина было политизированным.

#Украина #Польша #Варшава #ученый #суд #александр бутягин
