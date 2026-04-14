Еврокомиссия отложила выделение кредита Киеву на второе полугодие

Победивший на выборах в Венгрии Петер Мадьяр анонсировал переговоры с Брюсселем относительно многомиллиардных траншей Украине.
Ян Брацкий 14-04-2026 15:32
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, www.imago-images.de, Global Look Press

Еврокомиссия отложила планы предоставления Киеву первых траншей финансирования на €90 млрд на второе полугодие 2026 года. Об этом заявил представитель ЕК Бала Уйвари на брифинге в Брюсселе.

«Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия», - цитирует его заявление ТАСС.

Напомним, выделение военного кредита киевскому режиму до сих пор блокировали власти Венгрии и Словакии. По итогам парламентских выборов в Венгрии в минувшее воскресенье к власти в этой стране пришла оппозиция. Но мгновенного разворота Будапешта «лицом к Киеву» не произошло. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр анонсировал переговоры с Брюсселем относительно многомиллиардных траншей Украине.

В ходе своего последнего визита в Киев в конце марта этого года глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила своим подопечным, что у нее нет хороших новостей по кредиту. Также она рассказала о буксующем 20-м пакете антироссийских санкций. По ее словам, работа по преодолению данных препятствий уже ведется.

Между тем Евросоюз требует от лидера победившего на парламентских выборах в Венгрии Петера Мадьяра выполнить 27 условий для получения около €35 млрд, выделенных Будапешту из общего бюджета и замороженных из-за разногласий.

#ЕС #кредит #Венгрия #Еврокомиссия #петер мадьяр
