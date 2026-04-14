Конгрессмен снялся с предвыборной гонки в Калифорнии из-за секс-скандала

Изначально с заявлениями против Эрика Суолуэлла выступила его бывшая сотрудница, затем обвинения выдвинули еще три женщины.
Сергей Дьячкин 14-04-2026 14:45
© Фото: Rod Lamkey - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Американский конгрессмен Эрик Суолуэлл приостановил свое участие в выборах на пост губернатора Калифорнии после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Я приостанавливаю свою предвыборную кампанию на пост губернатора», - написал конгрессмен.

Суолуэлл назвал выдвинутые обвинения ложными и заявил о намерении бороться с ними. Но подчеркнул, что борьба за его личную репутацию не должна влиять на предвыборную кампанию.

Помимо этого, он принес извинения собственной семье, сотрудникам и сторонникам «за ошибки в суждениях, которые он допускал в прошлом». Компромат на Суолуэлла опубликовала газета San Francisco Chronicle на прошлой неделе. В статье бывшая сотрудница конгрессмена пожаловалась на сексуальное насилие с его стороны в номере отеля в Нью-Йорке в 2024 году. Она рассказала, что находилась в слишком сильном алкогольном опьянении, чтобы дать согласие, а Суолуэлл игнорировал ее попытки отказаться от контакта.

За этим последовали обвинения против конгрессмена еще от трех женщин. По данным CNN, пострадавшие обвинили его в домогательствах. В частности, он отправлял им откровенные сообщения и фото без их согласия. Публикации в СМИ уже вызвали интерес у следователей и прокуратуры. Конгрессмен женат, у пары трое детей.

В февраля мужа министра труда США Лори Чавес-Деример Шона Деримера обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом заявили две сотрудницы американского Министерства труда. Отмечается, что один из случаев произошел в декабре, а в январе о нем стало известно полиции Вашингтона, после чего правоохранители начали расследование. Лори Чавес-Деример также стала объектом внутреннего расследования, но ее подозревают не в домогательствах, а в неправомерном использовании бюджетных средств и «неподобающих отношениях» с одним из ее сотрудников.

